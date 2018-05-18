Под Воронежем более 40 человек обратились к медикам после укусов комаров

ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Более 40 человек, в том числе 33 ребенка, обратились за медицинской помощью после укусов комаров в Павловском районе Воронежской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что жители Воронежской области в социальных сетях жалуются на обилие комаров в городе Павловске. От укусов насекомых, как утверждают пользователи соцсетей, страдают взрослые, дети и домашние питомцы.

"За медицинской помощью с 10 по 18 мая после укусов комаров в Павловскую районную больницу обратился 41 человек, из них 33 — дети. Основные жалобы — аллергические реакции: сильный зуд, отеки лица и век, а также расчесы и пиодермия (осложнение после расчесывания), беспокойство и нарушение сна у маленьких детей", — отметил представитель департамента.

По его словам, при укусе комар выделяет в кровь человека специальные вещества — антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови.

© Фото : предоставлено жителем Павловска Автомобиль с комарами © Фото : предоставлено жителем Павловска Автомобиль с комарами

"Они и вызывают аллергическую реакцию, которая может проявиться в виде высыпаний на коже, сильного зуда на протяжении нескольких часов, вазомоторного ринита, подъема температуры, приступов удушья по типу бронхиальной астмы. В самых тяжелых случаях может развиться бурная реакция — отек Квинке. В этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь", — подчеркнул представитель департамента.

Представитель областного управления Роспотребнадзора ранее пояснила РИА Новости, что такое "нашествие" комаров — явление сезонное и является последствием сильного паводка. Разлившаяся река Дон и теплая погода оказали благоприятные условия для откладывания личинок. При этом представитель управления Роспотребнадзора отметила, что в Воронежской области комары не являются переносчиками инфекционных заболеваний.

По ее словам, ведомство контролирует обработку загородных лагерей от клещей, которые могут быть переносчиками заболеваний. Однако на ситуацию с распространением комаров повлиять не может.

Как пояснил в пятницу РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы по Павловскому району, вводить режим ЧС из-за комаров не планируется. По его словам, дезинфекцию в районе проводили четыре раза — 29 апреля, 7, 8 и 17 мая.