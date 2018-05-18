Председателя Федерации профсоюзов Татарстана отправили под домашний арест

КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Ново-Савиновский районный суд Казани в пятницу отправил под домашний арест председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяну Водопьянову, подозреваемую в коммерческом подкупе в крупном размере, сообщил РИА Новости представитель суда.

Уголовное дело в отношении Водопьяновой было возбуждено в марте этого года. Тогда подозреваемая была задержана, написала явку с повинной, однако затем отказалась от показаний. Позднее она была госпитализирована и все это время находилась на лечении в больнице. Накануне следствие задержало Водопьянову и обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении неё меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Суд избрал в отношении Водопьяновой меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 июня", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория "Бакирово", входящему в реестр учреждений санаторно-курортной системы профсоюзов республики, потребовала заключить от имени санатория договор смешанного страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей.

В дальнейшем, как считает следствие, между страховой компанией и санаторием был заключен соответствующий договор, согласно которому страховая компания обязуется при наступлении смерти Водопьяновой либо ее дожития до окончания договора произвести страховую выплату в ее пользу в размере страховой премии в сумме 500 тысяч рублей, уплаченной санаторием "Бакирово". В результате в апреле 2016 года Водопьянова, как установлено, получила выплату страховой суммы в связи окончанием срока действия договора. В ходе обысков, проведенных в двух квартирах Водопьяновой в Казани и ее доме в селе Набережные Моркваши изъята необходимая документация и денежные средства.

Следствие полагает, что Водопьянова причастна еще к семи аналогичным эпизодам преступной деятельности в 2009-2014 годах. При этом причиненный ею ущерб составил более 3 миллионов рублей.