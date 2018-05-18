В мэрии Нижнего Тагила ФСБ провело "оперативно-розыскные мероприятия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Управление ФСБ РФ по Свердловской области провело "оперативно-розыскные мероприятия" в администрации Нижнего Тагила, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
"Сотрудники управления проводили оперативно-розыскные мероприятия в городской администрации. Это наша текущая деятельность", – заявили РИА Новости в УФСБ по региону, не уточнив подробностей.
По словам главы аппарата администрации Нижнего Тагила Андрея Ленды, сообщения с просьбой проверить деятельность муниципального автономного учреждения "АРИС" в сфере рекламы поступали от анонимных и конкретных лиц в течение трех лет.
"Сегодня поступил еще один запрос о повторном предоставлении документов. Руководством МАУ "АРИС" и администрацией города все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам", – цитирует слова Ленды городская администрация.