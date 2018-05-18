На птицефабрике в Якутии обрушились клетки, где держали более 45 тысяч кур

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Клеточные батареи, где содержалось 45,6 тысяч кур-несушек, обрушились на Нюрбинской птицефабрике в Якутии, число погибших птиц пока неизвестно, сообщает Минсельхоз республики.

"Известно, что в ночь на 18 мая на птицефабрике произошло обрушение батарей для клеточного содержания кур-несушек. По словам генерального директора Петра Гаврильева, сейчас производится пересадка птиц в арочный гараж, убойный цех и в цех молодняка, который пока не введен в эксплуатацию. Причина обрушения батарей устанавливается", — говорится в сообщении.

Комиссия из специалистов управления ветеринарии района, Россельхознадзора, МЧС разбирается в ситуации. Представитель Минсельхоза Якутии в субботу вылетает в Нюрбу.

Птицефабрика работает с 2003 года. Предприятие обеспечивает Вилюйскую группу улусов птицей и яйцами. Производство яиц составляет более 9 миллионов штук в год.