На птицефабрике в Якутии обрушились клетки, где держали более 45 тысяч кур

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Клеточные батареи, где содержалось 45,6 тысяч кур-несушек, обрушились на Нюрбинской птицефабрике в Якутии, число погибших птиц пока неизвестно, сообщает Минсельхоз республики.
Комиссия из специалистов управления ветеринарии района, Россельхознадзора, МЧС разбирается в ситуации. Представитель Минсельхоза Якутии в субботу вылетает в Нюрбу.
Птицефабрика работает с 2003 года. Предприятие обеспечивает Вилюйскую группу улусов птицей и яйцами. Производство яиц составляет более 9 миллионов штук в год.