Дело об избиении главреда "Областной газеты" в Екатеринбурге передали в СК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Уголовное дело о нападении на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина в Екатеринбурге передано для расследования в Следственный комитет, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, вечером 12 апреля на Дмитрия Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с опубликованным в январе материалом про "коммунальные войны" Екатеринбурга.

Возбуждено уголовное дело по 112 статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Мы приняли производству его (дело). Расследование продолжается", — сказал представитель СУСК. По его словам, основания для передачи дела из полиции в СК усмотрела прокуратура.

Ранее Союз журналистов России заявил, что намерен следить за ходом расследования нападения на Полянина. В ОБСЕ призвали привлечь к ответственности причастных к преступлению, а в свердловском региональном отделении "Единой России" инцидент сочли попыткой "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в целом".