Власти Якутии назвали сумму ущерба от паводков

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 18 мая — РИА Новости. Ущерб от паводка в Якутии, где введен режим ЧС федерального уровня, превысил 300 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель департамента по информационной политике администрации главы и правительства республики Станислав Платонов.

Ранее сообщалось о 81,6 миллиона рублей ущерба.

"(Глава республики) Егор Борисов сегодня озвучил сумму ущерба от паводка – она превысила 300 миллионов рублей. От паводка пострадали 27 населенных пунктов, было подтоплено более 1,6 тысячи дворовых территорий с населением более 3,3 тысячи человек", — сказал Платонов.

Он отметил, что количество подтопленных населенных пунктов будет увеличиваться.