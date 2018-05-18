В Москве конфликт двух мужчин закончился стрельбой

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы закончился стрельбой из травматического пистолета, оба доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По предварительной информации, произошел конфликт между двумя гражданами, в ходе которого один из участников причинил ранение, предположительно, из травматического оружия, своему оппоненту", — пояснили в пресс-службе столичного управления.

Оба участника конфликта доставлены в больницу: один из них с ранением, а другой – с телесными повреждениями. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.