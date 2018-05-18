После ДТП в Ленобласти, где погибли четыре человека, возбудили дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Ленинградской области, где погибли четыре человека, включая двух 13-летних девочек, сообщает в пятницу пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

Согласно сообщению полиции, авария произошла в четверг на 118-м километре автодороги "Зуево – Новая Ладога", когда Opel под управлением 69-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Нива" под управлением 63-летнего водителя.

"В результате дорожной аварии оба мужчины погибли на месте происшествия. Кроме того, погибли две 13-летние девочки, находившиеся в салоне "Нивы". По данному факту… возбуждено уголовное дело по (статье) "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек", — говорится в сообщении ГУМВД.