В СК рассказали о состоянии пилота разбившегося на Ставрополье вертолета

ПЯТИГОРСК, 18 мая — РИА Новости. Пилот разбившегося на Ставрополье вертолета Ми-2 получил 70% ожогов тела и находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края, пилот госпитализирован. По данным следственного комитета, упавший в Ставропольском крае вертолет Ми-2 пытались закопать, чтобы скрыть факт аварии.

"В результате крушения пострадал 62-летний пилот вертолета, который с ожогами более 70% поверхности тела доставлен в больницу города Моздок и находится в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев и другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в управлении.