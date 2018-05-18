В Крыму задержали владельца столкнувшегося с поездом автобуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Владелец пассажирского автобуса, столкнувшегося с поездом на севере Крыма, задержан и заключен под стражу, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.
Предпринимателю, занимающемуся перевозкой пассажиров, следователями предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. "Предприниматель задержан. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
По данным следствия, предприниматель, нарушая режим отдыха водителей, направил одного изних на пассажирском автобусе Mercedes-Benz Sprinter на маршрут "Армянск — Симферополь — Севастополь — Симферополь — Армянск".
Под управлением данного водителя автобус, двигаясь по маршруту с одиннадцатью пассажирами, выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с движущимся тепловозом.
За совершение подобного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.