На северо-западе Москвы водитель насмерть сбил женщину

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. План "Перехват" введен для поиска водителя, насмерть сбившего пешехода на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичной Госавтоинспекции.

"В 21.20 мск на пересечении бульвара улиц Яна Райниса и Туристской был совершен наезд на женщину-пешехода. Автомобиль, предположительно, белый внедорожник, скрылся с места происшествия. Введен план "Перехват", пешеход скончался на месте", — пояснили агентству в ГИБДД,

Предварительно, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Выясняются все обстоятельства произошедшего.