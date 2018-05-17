На Ставрополье потерпел крушение Ми-2

ПЯТИГОРСК, 17 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае, пилот госпитализирован, сообщает Южная транспортная прокуратура.
"В среду в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2, пилот воздушного судна госпитализирован", — отмечает ведомство.
По данным прокуратуры, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, причины падения вертолета устанавливаются.