В КБР водителя упавшего в озеро автомобиля обвинили в смерти трех человек

НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края, машина которого упала в горное озеро, в результате чего погибли три человека, сообщает региональное СУСК.

Ранее сообщалось, что 14 сентября 2017 года в Эльбрусском районе КБР у селения Былым в озеро Гижгит упала машина Chevrolet Niva, в которой были пять человек. Водитель и две девушки по ходу движения успели покинуть автомобиль, в результате пассажирки получили переломы конечностей и травмы позвоночника. Двое оставшихся молодых людей вместе с машиной ушли под воду. Их тела позже обнаружили водолазы.

"По данным следствия, водитель проявил небрежность в соблюдении техники безопасности и направил автомашину к краю склона горы, желая продемонстрировать пассажирам берега озера Гижгит. Почувствовав, что теряет контроль над автомашиной, он попытался ее остановить, но автомобиль продолжил движение по склону, в результате чего произошло его падение в озеро", — говорится в сообщении.

По данным следователей, одна из выпрыгнувших из машины девушек впоследствии скончалась в больнице.

"Водителю предъявлено обвинение по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ", — уточняет ведомство. Санкции данных статей предусматривают до четырех лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.