В Липецке рабочий погиб от удара молнией

ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. Молния ударила в Липецке в двух рабочих на крыше строящегося дома, один из них в больнице, другой погиб, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова.

Спасатели предупреждали, что 17 мая в Липецке и по области ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 16 метров в секунду.

"Около 17.00 мск двое сотрудников строительной организации выполняли монтажные работы на строящемся объекте на улице Свиридова. Находясь на крыше дома, они были поражены ударом молнии", — сказала Кузнецова.

По ее словам, 56-летний монтажник скончался, а его 30-летний коллега был доставлен в больницу. Насколько серьезно он пострадал, в настоящее время уточняется.

По факту случившегося начата доследственная проверка. По словам Кузнецовой, следователи осматривают место происшествия, устанавливают очевидцев трагедии, которая произошла на глазах других рабочих.

Кузнецова также добавила, что инцидент в Липецке произошел еще до дождя.