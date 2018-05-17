Расследование дела в отношении вице-мэра Пензы о коррупции завершили

САРАТОВ, 17 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Завершено расследование уголовного дела в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество, сообщил в четверг РИА Новости ее адвокат Алексей Агафонов.

Ширшину задержали на своем рабочем месте 3 августа 2017 года. Чиновнице предъявили обвинение по статьям УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Ей грозит до 10 лет заключения. Ранее СК сообщил, что преступление связано с выделением земельных участков. Вице-мэр находится под домашним арестом, срок которого Первомайский райсуд Пензы в среду продлил до 2 августа.

"Уведомлены об окончании следственных действий, сейчас будем переходить к стадии ознакомления с материалами уголовного дела", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Ширшина вину не признала.

"Как и с самого начала следствия, она вину не признает, не считает себя виновной и намерена доказывать свою правоту в суде", — отметил Агафонов.

Он добавил, что постановление суда о продлении срока домашнего ареста вице-мэру защита обжаловала в апелляционном порядке.

В региональном СУСК пока не комментируют информацию об окончании расследования по делу Ширшиной.