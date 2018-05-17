В Леноболасти задержали находившегося в международном розыске члена ИГ*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали в Выборгском районе выходца из Центральной Азии, завербованного в запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство"*, находящегося в международном розыске, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"В Выборгском районе Ленинградской области задержан выходец одной из среднеазиатских стран, находящийся в международном розыске за совершение преступлений террористической и экстремистской деятельности", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, несколько родственников задержанного в настоящий момент находятся на территории Сирийской Арабской Республики и принимают участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.

Задержанный мужчина был завербован в запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство"*, отмечается в сообщении.

Он передан для дальнейшего разбирательства в управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

* Террористическая организация, запрещенная в России.