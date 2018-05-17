Суд продлил срок домашнего ареста обвиняемой в коррупции вице-мэру Пензы

САРАТОВ, 17 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первомайский райсуд Пензы продлил до 2 августа срок домашнего ареста вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Суд в Пензе в августе прошлого года отправил замглавы администрации города Ширшину под домашний арест на два месяца, а затем неоднократно продлевал ей меру пресечения. Домашний арест чиновницы истекал в четверг.

"Первомайским районным судом Пензы 16 мая удовлетворено ходатайство следователя … о продлении срока домашнего ареста в отношении Ширшиной … С учетом представленных материалов, позиции прокурора, суд продлил срок домашнего ареста Ширшиной на два месяца, а всего до шести месяцев — до 2 августа", — говорится в сообщении.

Ширшину задержали на своем рабочем месте 3 августа 2017 года. Чиновнице предъявили обвинение по статьям УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Ей грозит до 10 лет заключения. Ранее СК сообщил, что преступление связано с выделением земельных участков.