СК показал фото интерьеров дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Следственный комитет России обнародовал в мессенджере "ТамТам" фото шикарных интерьеров дома, где, по данным источника РИА Новости, живет один из фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже – бизнесмен Никита Колесников.

© Фото : пресс-служба СК РФ Обыск у руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова © Фото : пресс-служба СК РФ Обыск у руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова

На кадрах показаны драгоценные украшения, мебель, картины, бильярдная комната и пачки наличных в рублях и валюте.

По заявлению СК РФ, Колесников возглавляет группу компаний "Роспан" и вместе с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий знаменитого музея.

По данным следствия, подозреваемые "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить". Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации, считает СК РФ.

Комментариями фигурантов РИА Новости пока не располагает.