В Крыму оценили ущерб от действий украинских браконьеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Рыбаки задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна нанесли ущерб экологии Черного моря, который, по предварительной оценке, составил более 440 тысяч рублей, сообщает в четверг крымское погрануправление ФСБ РФ.

"В ходе проведения мероприятий с задержанным украинским судном предотвращено нанесение крупного ущерба экологии Черного моря. Благодаря своевременно принятым мерам, крымскими пограничниками вытралено свыше 9300 метров сетей, спасены 161 камбала-калкан, 3 акулы-катран, 4 травяных краба. Все животные возвращены в естественную среду обитания. К сожалению, 46 особей дельфинов, 17 камбал и 2 акулы погибли. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков), незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано 4 мая в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист". Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий". В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В., возбуждено уголовное дело о браконьерстве. На судно наложен арест.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, в свою очередь, заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.