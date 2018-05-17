В Крыму оценили ущерб от действий украинских браконьеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Рыбаки задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна нанесли ущерб экологии Черного моря, который, по предварительной оценке, составил более 440 тысяч рублей, сообщает в четверг крымское погрануправление ФСБ РФ.
Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков), незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано 4 мая в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист". Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий". В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В., возбуждено уголовное дело о браконьерстве. На судно наложен арест.
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, в свою очередь, заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.