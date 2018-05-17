В Крыму взяли под стражу капитана задержанного украинского судна

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Капитану задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна, занимавшегося браконьерством, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков), незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано 4 мая в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист". Судно и экипаж — пять граждан Украины — были доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий". В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В., возбуждено уголовное дело о браконьерстве. На судно наложен арест.

"Ему (капитану) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае доказательства вины Новицкому грозит лишение свободы на срок до 5 лет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Кроме того, пограничниками в ходе оперативного сопровождения уголовного дела установлено, что в исключительной экономической зоне Украины продолжают оставаться около 20 километров сетей, установленных командой "ЯМК-0041".

"Можно только предположить, каковы масштабы урона, причиненного морской фауне, и сколько особей водных биоресурсов, в том числе особо охраняемых и краснокнижных, погибли от орудий незаконной добычи", — подчеркнули в ведомстве.

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