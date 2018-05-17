Судью привлекут к ответственности за выезд на встречную полосу и ДТП

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил представление Генпрокуратуры о привлечении федерального судьи в Белгороде Татьяны Вахрамеевой к административной ответственности за выезд на встречную полосу, повлекший ДТП с участием трех автомобилей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Представление генпрокурора РФ Ю.Чайки по решению вопроса о привлечении к административной ответственности судьи Белгородского областного суда за нарушение в области дорожного движения удовлетворить", — огласила решение тройка судей.

Как следует из оглашенных материалов дела, судья Белгородского облсуда по гражданским делам Татьяна Вахрамеева, передвигаясь по городу, выехала на встречную полосу движения и устроила аварию с двумя автомобилями, один из которых отлетел в столб.

"21 августа 2017 в городе Белгороде Вахрамеева, управляя автомобилем марки Kia, совершила выезд на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки ВАЗ 2109, который ударился в автомобиль марки Toyota, вследствие этого последний наехал на опору уличного освещения. В результате ДТП два водителя получили телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью", — огласил судья материалы дела.

Скорость, с которой ехала судья, не отмечается. В материалах говорится, что Вахрамеевой после аварии проведено медицинское освидетельствование, которое не обнаружило в ее крови следов алкоголя.

Поскольку судья имеет особый статус, Генпрокуратура обратилась в ВС с просьбой позволить привлечь судью к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 КоАП ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").

ВС дал санкцию на привлечение судьи к ответственности, теперь, если данное решение не будет обжаловано, ей по указанной статье грозит административный штраф до 25 тысяч рублей либо лишение водительских права на срок до двух лет.

Сама судья в Верховный суд не явилась, прислав телефонограмму с просьбой рассмотреть прокурорское представление без ее участия.