В Петербурге учителя физкультуры подозревают в изнасиловании второклассницы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Учитель физкультуры в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении второклассницы, совершенном в школьном кабинете, сообщает Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам".

"Учитель физкультуры в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении 8-летней ученицы второго класса, совершенном в школьном кабинете. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте 60-летнего педагога", — говорится в сообщении.

Как добавляется в релизе, опубликованном на сайте регионального ГСУСК России, по данному факту заведено дело по статье "насильственные действия сексуального характера". Отмечается, что преступление произошло в мае 2018 года в одной из школ на территории Красносельского района города. В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения.