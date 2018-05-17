МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
По словам источника, при пожаре никто не пострадал.
Также в МЧС сообщили, что утром прекратилась детонация снарядов.
Из опасной зоны эвакуировали почти 1,5 тысячи человек, 33 из них находятся в пунктах временного размещения. Позже стало известно об эвакуации детского санатория, который находится в десяти километрах от Пугачево.
Что произошло
Первые сведения о ЧП стали поступать в среду днем. На территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность, что вызвало детонацию снарядов. Площадь пожара составила 300 гектаров.
Кроме того, в Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Утром в четверг специалисты возобновили тушение.
Не первый случай
Это не первый инцидент с детонацией боеприпасов в Пугачево. Аналогичный случай произошел семь лет назад на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле этого села.
Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, сто человек обратились за медицинской помощью. Из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.