Источник сообщил о ликвидации открытого горения на месте пожара в Удмуртии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Сейчас самолет Бе-200 и вертолеты Ми-8 ведут проливку территории.

По словам источника, при пожаре никто не пострадал.

Также в МЧС сообщили, что утром прекратилась детонация снарядов.

Из опасной зоны эвакуировали почти 1,5 тысячи человек, 33 из них находятся в пунктах временного размещения. Позже стало известно об эвакуации детского санатория, который находится в десяти километрах от Пугачево.

Что произошло

Первые сведения о ЧП стали поступать в среду днем. На территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность, что вызвало детонацию снарядов. Площадь пожара составила 300 гектаров.

Вечером в среду боеприпасы продолжали взрываться. На помощь спасателям в Удмуртию прибыли авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС.

Кроме того, в Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Утром в четверг специалисты возобновили тушение.

Из-за взрывов также перекрыли движение машин на участке федеральной автодороги М-7 "Волга" от Малой Пурги до Ижевска.



Не первый случай

Это не первый инцидент с детонацией боеприпасов в Пугачево. Аналогичный случай произошел семь лет назад на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле этого села.

Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, сто человек обратились за медицинской помощью. Из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.

По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.