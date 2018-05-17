МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В отношении члена экспертного совета партии "Единая Россия" Юрия Котлера, найденного мертвым в квартире, Арбитражный суд Москвы незадолго до его смерти начал в рамках процесса банкротства процедуру реструктуризации долгов. Об этом сообщается на сайте суда.
Ранее Котлер перестал исполнять перед банком денежные обязательства, в связи с чем суд постановил взыскать с него эту сумму. Однако это решение исполнено не было, и ВТБ инициировал процедуру банкротства.
По итогам слушаний, на которые Котлер не явился, арбитражный суд признал обоснованным заявление ВТБ о признании его банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов.
Заседание по рассмотрению дела о банкротстве Котлера по существу суд назначил на 1 ноября 2018 года.
В среду Котлера, по данным источника, нашли мертвым в квартире в Москве с огнестрельным ранением головы.
Должность старшего вице-президента ВТБ Котлер занимал с 2013 по 2015 годы. В феврале 2018 года "Единая Россия" сообщила, что он вошел в экспертный совет партии.