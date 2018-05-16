В Москве подросток попал под электричку

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Электричка насмерть задавила подростка в районе станции "Сортировочная" Казанского направления Московской железной дороги, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает официальный представитель столичного следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Организована доследственная проверка по факту травмирования малолетнего в районе станции "Сортировочная" Казанского направления Московской железной дороги", — сказала она.

По данным следствия, подросток 2005 года рождения, перебегал железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся скоростным электропоездом "Спутник". "Машинисту электропоезда не удалось предотвратить наезд. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — добавила Марковская.