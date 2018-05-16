Замглавы Брянской городской администрации осудили за взятки

БРЯНСК, 16 мая — РИА Новости. Суд в Брянске приговорил к трем годам колонии заместителя главы Брянской городской администрации за взятку в размере 60 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

"Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Экс-замглавы администрации Александр Зубов, который курировал отделы по транспорту, организации торговли, общественного питания и бытовых услуг, был задержан в январе этого года по подозрению во взяточничестве. На сайте администрации сообщается, что Зубов более 20 лет служил в органах внутренних дел, имеет юридическое образование.

По информации прокуратуры, было установлено, что чиновник в сентябре и декабре прошлого года получил взятку — 60 тысяч рублей от предпринимателя, работавшего в сфере рекламных услуг. Взятки передавались дважды через посредника по 30 тысяч рублей в служебном кабинете и на парковке продуктового гипермаркета.

Предприниматель откупилась за то, чтобы администрация не демонтировала рекламные конструкции, размещенные с нарушением закона, отмечается в сообщении.