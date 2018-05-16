Замглавы Брянской городской администрации осудили за взятки

БРЯНСК, 16 мая — РИА Новости. Суд в Брянске приговорил к трем годам колонии заместителя главы Брянской городской администрации за взятку в размере 60 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.
Экс-замглавы администрации Александр Зубов, который курировал отделы по транспорту, организации торговли, общественного питания и бытовых услуг, был задержан в январе этого года по подозрению во взяточничестве. На сайте администрации сообщается, что Зубов более 20 лет служил в органах внутренних дел, имеет юридическое образование.
Предприниматель откупилась за то, чтобы администрация не демонтировала рекламные конструкции, размещенные с нарушением закона, отмечается в сообщении.