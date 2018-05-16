Жители Одинцово пожаловались на запах с мусоросортировочной станции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Одинцовском районе Подмосковья жители жалуются на неприятный запах с мусоросортировочной станции, местные власти направили обращение в надзорный орган для проведения проверки, рассказали в пресс-службе администрации района.

"Были обращения (с жалобой на неприятный запах. — Прим. ред.), какие-то обращения поступали от собственника соседнего предприятия. Там станция сортировки. В связи с тем что сейчас сложная ситуация с полигонами, у них там накапливается мусор. При получении жалоб граждан или предприятий нами было направлено обращение в надзорный орган, чтобы они провели проверку и оштрафовали собственника", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Тема работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.