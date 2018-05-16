В Москве нашли застреленным бывшего вице-президента ВТБ, сообщил источник

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Экс-вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в квартире в Москве с огнестрельным ранением головы, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина найден мертвым в своей квартире с огнестрельным ранением в голову", — сказал собеседник агентства.

Котлер с 2013 года являлся старшим вице-президентом ВТБ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации, с декабря 2015 года он больше там не работает.

В феврале 2018 года Единая Россия сообщила, что он вошел в экспертный совет партии.