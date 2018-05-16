В КБР будут судить пенсионера за изнасилование пятилетней девочки

НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного пенсионера, которого обвиняют в развращении пятилетней девочки, сообщает региональное СУСК РФ.

"По версии следствия, 72-летний житель Майского района, будучи другом семьи потерпевшей, под предлогом прогулки с ребенком завел девочку, которой на тот момент было лишь пять лет, к себе в квартиру, где совершил в отношении нее действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Как считают следователи, спустя неделю, находясь в гостях семьи потерпевшей, мужчина воспользовался тем, что родители девочки были во дворе, зашел в комнату малолетней, где был застигнут ее матерью в момент совершения в отношении ребенка действий сексуального характера.

Пенсионеру предъявлено обвинение по статье "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.