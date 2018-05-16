В сети появились видео взрывов снарядов вблизи поселка Пугачево в Удмуртии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Очевидцы публикуют в социальных сетях видео детонирующих снарядов на территории бывшего военного арсенала недалеко от удмуртского поселка Пугачево.

Из-за ЧП эвакуируют сотни человек.

Первые сведения о детонации снарядов стали поступать в среду днем. Причиной взрывов стало возгорание травы в окрестностях населенного пункта.

В Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Из-за взрывов перекрыли движение машин на участке федеральной автодороги М-7 "Волга" от Малой Пурги до Ижевска.