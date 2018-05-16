В Ингушетии во дворе дома сотрудника прокуратуры взорвалась граната

НАЛЬЧИК, 16 мая — РИА Новости. Неизвестный утром в среду совершил покушение на жизнь заместителя начальника отдела прокуратуры Ингушетии, бросив во двор его дома гранату, в результате пострадал охранник прокурора, сообщает региональное СУ СК.
В результате взрыва работник прокуратуры не пострадал, а находившийся с ним сотрудник с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и баротравма доставлен в лечебное учреждение.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты кольцо от гранаты, металлические осколки", — уточняет следствие.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь прокурора" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" Уголовного кодекса, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
Источник в правоохранительных органах Ингушетии пояснил РИА Новости, что неизвестный бросил гранату во двор дома сотрудника прокуратуры, когда тот собирался вместе с охранником выезжать на работу. "Это уже не первое покушение на жизнь этого прокурора", — отметил собеседник агентства.