В Ингушетии во дворе дома сотрудника прокуратуры взорвалась граната

НАЛЬЧИК, 16 мая — РИА Новости. Неизвестный утром в среду совершил покушение на жизнь заместителя начальника отдела прокуратуры Ингушетии, бросив во двор его дома гранату, в результате пострадал охранник прокурора, сообщает региональное СУ СК.

"По данным следствия, около 06:30 мск в среду на улице Гагарина в городе Сунжа неустановленным лицом с целью посягательства на жизнь заместителя начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Ингушетии и сотрудника одного из правоохранительных органов республики произведен подрыв ручной боевой гранаты", — говорится в сообщении.

В результате взрыва работник прокуратуры не пострадал, а находившийся с ним сотрудник с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и баротравма доставлен в лечебное учреждение.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты кольцо от гранаты, металлические осколки", — уточняет следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь прокурора" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" Уголовного кодекса, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах Ингушетии пояснил РИА Новости, что неизвестный бросил гранату во двор дома сотрудника прокуратуры, когда тот собирался вместе с охранником выезжать на работу. "Это уже не первое покушение на жизнь этого прокурора", — отметил собеседник агентства.