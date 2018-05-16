В Удмуртии эвакуируют поселок Пугачево из-за взрывающихся боеприпасов

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На территории бывшего военного арсенала около удмуртского Пугачево продолжается детонация снарядов. Из поселка эвакуируют две тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.сообщалось, что причиной взрыва снарядов стало возгорание травы в окрестностях населенного пункта.
В Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.
К месту происшествия выехал глава республиканского правительства.
Из-за взрывов перекрыто движение машин на участке федеральной автодороги М-7 "Волга" от Малой Пурги до Ижевска.
Это не первый инцидент с детонацией боеприпасов в Пугачево. Аналогичный случай произошел семь лет назад на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле этого села Пугачево.
Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, сто человек обратились за медицинской помощью. Из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.