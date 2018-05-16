В Удмуртии эвакуируют поселок Пугачево из-за взрывающихся боеприпасов

Дым, возникший в результате детонации снарядов на территории бывшего военного арсенала близ удмуртского Пугачево

Дым, возникший в результате детонации снарядов на территории бывшего военного арсенала близ удмуртского Пугачево

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На территории бывшего военного арсенала около удмуртского Пугачево продолжается детонация снарядов. Из поселка эвакуируют две тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.

Ранее сообщалось , что причиной взрыва снарядов стало возгорание травы в окрестностях населенного пункта.

В Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

К месту происшествия выехал глава республиканского правительства.

Из-за взрывов перекрыто движение машин на участке федеральной автодороги М-7 "Волга" от Малой Пурги до Ижевска.

Это не первый инцидент с детонацией боеприпасов в Пугачево. Аналогичный случай произошел семь лет назад на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле этого села Пугачево.

Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, сто человек обратились за медицинской помощью. Из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.