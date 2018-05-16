Источник сообщил о взрыве трех снарядов после пожара на полигоне в Удмуртии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Три снаряда взорвались, по предварительным данным, в поле при возгорании травы близ поселка Пугачево в Удмуртии, где в 2011 году горел склад с боеприпасами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Предварительно, произошел взрыв трех разлетевшихся и неразорвавшихся ранее снарядов после крупного пожара на военном арсенале", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в поле горит трава, это стало причиной взрыва боеприпасов.

Пожар, вспыхнувший 2 июня 2011 года на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле села Пугачево, вызвал детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек. По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.