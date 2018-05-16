Суд продлил арест экс-офицерам СК по делу о взятке

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему первому заместителю руководителя ГСУ СК Москвы Денису Никандрову и бывшему замглавы УСБ СК РФ Александру Ламонову по делу о взятке со стороны криминальных авторитетов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Никандрова меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня", — сказал судья. Кроме того, в среду суд продлил до 19 июля срок ареста Ламонова.

Следствие ФСБ обосновало требование о продлении срока стражи фигурантам необходимостью ознакомления их с материалами уголовного дела. Ламонов на данный момент прочитал 18 из 29 томов. Никандров изучил меньше 10, последним следственным действием с его участием, по словам следователя, была очная ставка генерала с также арестованным экс-главой следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексеем Крамаренко.

Никандров в суде заявил, что опыт работы в СК позволяет ему ознакомиться со всеми материалами дела "за четыре часа", но он потратил на это уже полгода из-за следствия, которое не предоставляет соответствующие материалы. По словам Никандрова, ФСБ продолжает расследование в отношении главы ГСУ СК Москвы Александра Дрыманова о получении взятки при посредничестве Дмитрия Смычковского. "Я в этом деле участвую в качестве свидетеля", — сказал Никандров в суде.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Никандров заключил досудебное соглашение. Сам он отметил, что "дает показания по многим делам".

Изначально полковнику Ламонову, генералу Никандрову, а также главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец). Но спустя год расследования СУ ФСБ возбудило второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова.

После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой и направило его в суд, который приговорил его к 13 годам строгого режима за два эпизода взятки. Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины без исследования судом доказательств по делу.