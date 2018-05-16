В Чите на пятилетнего мальчика обрушилась бетонная плита

ЧИТА, 16 мая — РИА Новости. Пятнадцатилетний воспитанник детского дома в Чите погиб при обрушении бетонной плиты в строящемся здании на территории детдома, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого СУСК.

"Ребёнка придавило бетонной плитой", — уточнил собеседник агентства.

По его данным, на месте работает следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации источника РИА Новости, здание переоборудовалось из старой столовой в тренажёрный зал, доступ к объекту был запрещён.