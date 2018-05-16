ФСБ опубликовала видео с задержанного в Крыму судна украинских браконьеров

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания украинских браконьеров в Крыму, которые нарушили запрет на вылов камбалы на шельфе, сообщает в среду Центр общественных связей ведомства.

На видеозаписи продолжительностью 4 минуты запечатлен процесс извлечения из воды сетей с камбалой, крабами и черноморскими акулами катран. Силовики освобождают животных из сетей при помощи ножа, замеряют длину рыб и отпускают живых особей в воду.

Также на видео присутствует запись фрагмента допроса одного из браконьеров, который утверждает, что не знал, что находится в экономической зоне РФ. По его словам, капитан судна сообщил, что судно находится в районе Тендровской косы (относится к Херсонской области – ред.).

Ранее сообщалось, что задержанное в Крыму украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе, причем не только в РФ, но и, вероятно, на Украине, в связи с чем возбуждено уголовное дело.