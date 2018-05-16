В Москве осудили участников ИГ*, обвиняемых в подготовке терактов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московский окружной военный суд в среду назначил четырем участникам запрещенной группировки "Исламское государство"* от 15 до 18 лет заключения за подготовку серии терактов в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Самое строгое наказание — 18 лет — судья назначил Виктору Федоровичу. Хисматулла Наимова суд приговорил к 16 годам заключения. Тамерлана Цечоева суд приговорил к 16 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы. Абро Хайдаров получил 15 лет.

Отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима.

Наимову, Цечоеву, Хайдарову и Виктору Федоровичу вменялись статьи "Приготовление к теракту", "Торговля оружием" и "Незаконное изготовление взрывчатки".

По версии ФСБ, диверсионно-террористическая группа готовила серию резонансных терактов. При обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также "значительное количество взрывчатого вещества", из которого они планировали изготовить еще одну мощную кустарную бомбу.

В ФСБ отметили, что боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара "Исламского государства"*, который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится в Турции. Позже один из фигурантов дела, уроженец Таджикистана Хайдаров, заявлял о своей непричастности к вооруженным формированиям, отмечая, что хотел лишь перепродать купленное его отцом оружие, чтобы покрыть кредит. Позже обвиняемые заявили, что раскаиваются в том, что сделали, и попросили суд вынести "справедливый, но не суровый приговор".

*Террористическая организация, запрещенная в России