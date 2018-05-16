В затонувшем в Коми вездеходе ехали девять человек

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, находились на борту провалившегося под воду вездехода в Коми, двум из них удалось спастись, сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.

"Со слов спасенных, в вездеходе находятся еще семь человек", — сказал собеседник агентства. Ведутся поиски.

Вездеход не полностью ушел под воду, кабина остается на поверхности, а десантный отсек — под водой. Людей внутри не видно.

Как сообщал источник РИА Новости, ЧП произошло на болотистой местности примерно в 30 километрах от Печоры. Поисково-спасательные работы на месте ЧП ведут 34 человека и шесть единиц техники.