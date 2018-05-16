В Коми на болоте затонул вездеход, шесть человек пропали без вести

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной после того, как вездеход ушел под воду вблизи поселка Кожва в Коми, сообщил РИА Новости в среду источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, на борту вездехода находились восемь человек. Двум из них удалось самостоятельно выбраться, поиск остальных продолжается", — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло на болотистой местности примерно в 30 километрах от Печоры. Обстоятельства происшествия уточняются.