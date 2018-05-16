В Ярославле ликвидировали пожар на складе лакокрасочной продукции

ВОРОНЕЖ, 16 мая — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на складе лакокрасочной продукции в промышленной зоне Ярославля, сообщает в среду главное управление МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре на складе лакокрасочной продукции по улице Промышленная поступила спасателям в 18.15 мск вторника. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы более ста человек и 23 единицы техники. Локализация возгорания была объявлена в 19.44 мск.

"В 02.05 мск объявлена полная ликвидация. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.