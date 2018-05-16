При пожаре на складе с краской в Ярославле погиб один человек

ВОРОНЕЖ, 16 мая — РИА Новости. Тело рабочего нашли после тушения пожара на складе лакокрасочной продукции в Ярославле, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Кристина Гузовская.

Информация о пожаре на складе лакокрасочной продукции в промышленной зоне Ярославля поступила накануне в 18.15 мск. Возгорание произошло на площади около тысячи квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание в 19.44 мск, о ликвидации пожара было объявлено в 02.05 мск среды.

"Ночью нашли тело погибшего: рабочий "Химтэк", 47 лет", — сказала собеседница агентства.

По словам Гузовской, по факту происшествия идет доследственная проверка. Устанавливается причина смерти и причины возникновения пожара.