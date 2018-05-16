Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший по маршруту Екатеринбург – Самарканд, вернулся в аэропорт Кольцово из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

"Во время выполнения рейса U6 2861 по маршруту Екатеринбург-Самарканд экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры рейса (46 человек) были отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне", – сказала пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова.

По словам представителя авиакомпании, посадка не была аварийной. Характер неисправности на борту не сообщается. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс на Самарканд вылетел повторно в 03.13 местного времени (01.13 мск).

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ по факту вынужденной посадки проводит проверку. По данным ведомства, при посадке никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.