Житель Иркутской области получил два года колонии за призывы к терроризму

ИРКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Житель города Усолье-Сибирское получил два года колонии общего режима за публичные призывы к террористической деятельности, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Иркутской области.

По данным УФСБ РФ по региону, 34-летний мужчина в 2017 году под вымышленным именем дважды опубликовал в социальной сети аудиоматериалы, в которых оправдывал деятельность международных террористических организаций, в том числе запрещенного в России "Исламского государства".

"Суд признал подсудимого виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года", — говорится в сообщении.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Он также на один год лишен права размещать материалы в интернете.

Отмечается, что всего с начала 2017 года за пропаганду терроризма в Иркутской области к реальным срокам лишения свободы приговорены четыре человека, трое из которых являются гражданами иностранных государств.