МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. В Хакасии под уголовное преследование попали сразу два сотрудника Следственного комитета — пять лет назад они отказались возбуждать дело в отношении Дмитрия Лебедя, которого сейчас обвиняют в серии убийств и изнасилований. Родственники погибших уверены: если бы не халатность следователей, их близкие были бы живы. О том, как абаканский таксист охотился на девушек и почему его так долго не могли поймать, — в материале РИА Новости.

Ушла и не вернулась

Три года назад, в июне 2015-го, жительница Абакана 28-летняя Анастасия Боргоякова вместе с мужем и друзьями отмечала в кафе День России. Посиделки затянулись до глубокой ночи. Под утро Настя, поссорившись с супругом, решила уехать домой одна и остановила первую попавшуюся машину. Больше ее никто не видел.

© Фото : из личного архива Анастаcия Боргоякова пропала 12 июня 2015 года, ее тело нашли лишь спустя два с половиной года © Фото : из личного архива Анастаcия Боргоякова пропала 12 июня 2015 года, ее тело нашли лишь спустя два с половиной года

"Я сразу же подключил всех родственников, знакомых и организовал поиски, но безрезультатно, — рассказывает РИА Новости отец Анастасии, бывший милиционер Виктор Кичеев. — Рядом с кафе висела видеокамера, но полицейские изъяли записи только через неделю, когда они уже стерлись автоматически".

Чутье подсказывало экс-силовику, что в исчезновении дочери замешан случайный водитель, с которым она уехала. Однако выяснить номер или хотя бы марку автомобиля не удалось. Двухлетние поиски не принесли результата. Параллельно Кичеев собирал информацию о других пропавших девушках и пришел к выводу, что в городе и окрестностях орудует маньяк.

Второго сентября 2017-го в Абакане пропала 24-летняя Оксана Литвинова. Она вместе с подругами провела ночь в кафе, а утром отправилась домой. Последний раз девушку видели на автобусной остановке. В поисках участвовали сотни людей: родственники, друзья, волонтеры, спасатели и полицейские. Спустя три недели, 21 сентября, тело Оксаны обнаружили в лесополосе Минусинского района. Экспертиза показала, что ее изнасиловали и убили, забрав деньги и ценные вещи.

Через несколько дней оперативники задержали подозреваемого — 31-летнего таксиста Дмитрия Лебедя. "Первое сентября я помню поминутно: сначала мы купили цветы, потом отвели детей в школу, затем поехали к родственникам отмечать день рождения, — рассказала РИА Новости гражданская супруга Лебедя Стелла Комиссарова. — Ночью мы с Димой были дома, он, правда, отлучился под утро, сказал, что надо съездить к брату. Вернулся через час и весь последующий день тоже провел дома".

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию, на Лебедя вышли благодаря датчику системы ГЛОНАСС, "засветившему" его автомобиль на месте обнаружения тела. К тому же он с братом пытался сдать в ломбард украшения, снятые с Оксаны. "Одно кольцо он даже хотел подарить жене, но не подошел размер, — добавляет источник. — Супруге Дмитрий объяснил, что дорогим украшением с ним рассчитались пассажиры, у которых не оказалось денег".

Кровавый список

Лебедь сначала сознался в убийстве девушки, но при избрании меры пресечения заявил, что показания дал под давлением. По словам Комиссаровой, на теле Дмитрия были синяки. Она не исключает, что признание из него могли выбить. "Даже не знаю, способен ли он на убийство, — резюмирует Комиссарова. — Со мной и детьми он общался очень хорошо, также поддерживал нормальные отношения с первой женой, регулярно выплачивал алименты".

Некоторые подробности о похождениях таксиста оперативники узнали только после его ареста. По версии следствия, Лебедь расправился не только с Литвиновой, но и с Анастасией Боргояковой, чьи останки нашли в лесу в ноябре 2017-го. Как и в предыдущем случае, он с снял с девушки украшения и сдал их в один из ломбардов Минусинска. Кроме того, таксисту вменяют убийство 30-летней Натальи Яковой. Молодая женщина пропала за неделю до исчезновения Боргояковой — 6 июня 2015-го. Ее тело нашли только в конце прошлого года.

© Фото : ГУ МВД по Республике Хакасия Наталья Якова пропала 6 июня 2015 года © Фото : ГУ МВД по Республике Хакасия Наталья Якова пропала 6 июня 2015 года

"Сейчас он обвиняется в 11 эпизодах: трех убийствах, изнасилованиях, а также покушениях на убийство и изнасилование, — сообщила РИА Новости помощник руководителя СУ СКР по Республике Хакасия Татьяна Ощепкова. — От его действий пострадали девять девушек. Все преступления совершались в период с 2013 по 2017 год".

В Следственном комитете не исключают, что этот черный список может оказаться шире. На прошлой неделе абаканские следователи обратились к волонтерам с просьбой помочь отыскать тело пропавшей шесть лет назад 22-летней Анны Лашковой. Последний раз ее видели 19 июня 2012-го на улице Крылова. Неподалеку от дома, в котором жил Дмитрий Лебедь. Если останки обнаружат, то дело таксиста пополнится еще одним убийством.

© Фото : УМВД по городу Абакан Анна Лашкова пропала 19 июня 2012 года, в поисках ее тела следователям сейчас помогают волонтеры © Фото : УМВД по городу Абакан Анна Лашкова пропала 19 июня 2012 года, в поисках ее тела следователям сейчас помогают волонтеры

Преступная халатность

Между тем цепочка преступлений могла оборваться еще пять лет назад. В 2013-м и 2014-м два сотрудника следственного отдела по городу Абакан СУ СКР по Республике Хакасия отказались возбуждать в отношении Дмитрия Лебедя уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Покушение на изнасилование". Сейчас по уголовным делам проходят они сами. Как обвиняемые. Одного следователя уволили из органов еще несколько лет назад, второй на период разбирательства отстранен от занимаемой должности. Обоим на днях предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Жительница Абакана Анна Казакова (имя изменено по ее просьбе) до сих пор с содроганием вспоминает, как в 2014-м едва не стала очередной жертвой маньяка. "Я отдыхала с друзьями в кафе, потом села в такси и поехала домой. По дороге водитель вел себя абсолютно спокойно, — рассказала РИА Новости потерпевшая. — Незаметно он следом за мной зашел в подъезд. Ударил по спине, схватил за руки, повалил на пол и задрал юбку. Кричать было бесполезно — это бы его только разозлило. Я пошла на хитрость и попросила снять обувь, тогда он отпустил мои руки".

© Фото : из личного архива Заявление о нападении и попытке изнасилования Анна Казакова написал еще в 2014 году, но уголовное дело возбудили лишь в 2017 году. Фото из личного архива, предоставлено героиней публикации © Фото : из личного архива Заявление о нападении и попытке изнасилования Анна Казакова написал еще в 2014 году, но уголовное дело возбудили лишь в 2017 году. Фото из личного архива, предоставлено героиней публикации

Схватив туфли, девушка стала изо всех сил отбиваться от насильника, и он отступил. На следующий день Анна вернулась в это кафе и вместе с персоналом посмотрела записи с камер. Установили марку автомобиля с "шашечками", в который она села. Но в полиции уголовное дело не возбудили.

"Причем с очень интересной формулировкой: "Неустановленное лицо само отказалось от своих преступных действий", — продолжает Казакова. — Только когда нашли тело Литвиновой, подняли все похожие заявления и вышли на меня. В итоге дело возбудили по статье "Покушение на изнасилование". Я попросила об очной ставке, во время которой Лебедь просто сверлил меня взглядом — таким же, какой у него был тогда в подъезде. Никогда не забуду это звериное выражение лица".

"Тихий" душитель

Родственники погибших уверены, что, если бы не халатность тех двух следователей, Анастасия Боргоякова, Наталья Якова и Оксана Литвинова были бы живы.

Дмитрий Лебедь вырос в небольшом хакасском городе Абаза. По словам знакомых, в школе учился неплохо, но особой тяги к знаниям не испытывал. Тихий, спокойный и даже немного "забитый". "В детстве его часто обижали. Я несколько раз видела, как дети младше Димы по возрасту били и всячески его унижали, — рассказала РИА Новости знакомая Лебедя Анна Ворошилова. — Таких, как он, называют тюфяками".

Затем семья переехала в Абакан. Дмитрий устроился на работу, женился. Вскоре отношения с супругой испортились, пара развелась. Жена забрала детей и уехала жить в Красноярск. Уже после задержания Лебедя в приватной беседе с родственником одной из погибших она призналась, что однажды ночью муж начал ее душить.

Лебедь находится под стражей. Он не признает вину и отказывается сотрудничать со следствием. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым. Впрочем, по словам источника, доказательств хватит, чтобы всю оставшуюся жизнь он провел за решеткой. Оперативники не исключают, что со временем в деле появятся новые эпизоды.