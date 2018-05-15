При пожаре на складе с краской в Ярославле пострадал один человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Один сотрудник загоревшегося склада с краской в Ярославле получил ожоги, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС РФ.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в огне мог погибнуть человек.

Ранее представитель ГУ МЧС по региону рассказал РИА Новости, что в северном районе города, Брагино, горит склад с лакокрасочной продукцией. Он располагается в промзоне. По данным мэрии города, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, пожар локализован.

"В настоящий момент продолжается тушение пожара. Известно, что один работник склада получил ожоги", — сказал представитель ведомства, не уточнив состояние пострадавшего.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в горящем здании может находиться человек. "Пока этого нельзя сказать наверняка, но один из работников склада рассказал, что его товарищ не успел выбежать, когда начался пожар", — уточнил собеседник.

По данным правительства Ярославской области, рядом с местом пожара развернут оперативный штаб под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по региону Дениса Сатарова. На объекте работают около 100 человек личного состава и задействовано более 20 единиц техники.

Пользователи соцсетей жалуются на то, что черный дым заполонил дачные товарищества, располагающиеся неподалеку. Мэр Ярославля Владимир Слепцов на своей странице в Instagram сообщил, сотрудники Роспотребнадзора выяснят, насколько дым ядовит. "Специалисты выехали в жилой сектор, чтобы измерить уровень выбросов в воздух", — написал мэр.