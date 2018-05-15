Суд признал решение об изъятии детей у жительницы Екатеринбурга законным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным приговор Орджоникидзевского районного суда, отказавшегося вернуть детей жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судебная коллегия постановила оставить приговор Орджоникидзевского районного суда без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала судья.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, Савиновских не собирается останавливаться на достигнутом. "Дальше мы обратимся в суд кассационной инстанции, нас ждет две кассации, прежде чем обратиться в ЕСПЧ. На самом деле надо быть реалистами. Никто не ждал положительного решения", — заявил Бушмаков после оглашения решения суда.

Как отметил защитник Савиновских, суд не посчитал возможным принять во внимание экспертизу, согласно которой женщина была признана вменяемой. "Мы будем ждать мотивировочную часть сегодняшнего решения", — сказал адвокат.

Громкий случай изъятия детей из семьи Савиновских произошел ранее в Екатеринбурге. По словам матери, двух приемных детей забрали у нее после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. В свою очередь власти заявляли, что это произошло из-за болезни женщины, при которой детей усыновлять не разрешается. Адвокат Савиновских опроверг наличие подобного заболевания.

Сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама женщина отмечала, что пол менять не собирается. Ее муж заявлял, что у приемных детей в семье было все необходимое.