Суд признал решение об изъятии детей у жительницы Екатеринбурга законным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным приговор Орджоникидзевского районного суда, отказавшегося вернуть детей жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам адвоката Алексея Бушмакова, Савиновских не собирается останавливаться на достигнутом. "Дальше мы обратимся в суд кассационной инстанции, нас ждет две кассации, прежде чем обратиться в ЕСПЧ. На самом деле надо быть реалистами. Никто не ждал положительного решения", — заявил Бушмаков после оглашения решения суда.
Как отметил защитник Савиновских, суд не посчитал возможным принять во внимание экспертизу, согласно которой женщина была признана вменяемой. "Мы будем ждать мотивировочную часть сегодняшнего решения", — сказал адвокат.
Сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама женщина отмечала, что пол менять не собирается. Ее муж заявлял, что у приемных детей в семье было все необходимое.