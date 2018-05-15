Патрушев рассказал о влиянии иностранных спецслужб на российскую молодежь

САРАТОВ, 15 мая — РИА Новости. Иностранные спецслужбы и курируемые ими оппозиционные структуры подпитывают экстремистские течения среди российской молодежи, заявил во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде относятся… деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур", — сказал Патрушев на выездном совещании в Приволжском округе.

По его словам, эта деятельность направлена на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций, размывание традиционных культурных и духовных ценностей. Этому способствуют также низкий уровень образования, сложности с трудоустройством, социальное неравенство, отсутствие доступного культурного досуга, констатировал Патрушев.

В Приволжье, по его словам, в рамках государственной молодежной политики работают 43 региональные программы по профилактике распространения деструктивных взглядов среди молодежи.