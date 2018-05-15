Патрушев рассказал о пропаганде сатанистов среди российской молодежи

САРАТОВ, 15 мая — РИА Новости. Вовлечение российской молодежи в сатанинские культы необходимо жестко пресекать, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Следует жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних, в том числе фанатских групп, в незаконные публичные мероприятия, а также деструктивные организации, включая религиозные организации, тоталитарные секты, исповедующие идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма", — отметил он на выездном совещании в Приволжском округе.

По его словам, вопросы обеспечения медиабезопасности молодежи все еще актуальны, в том числе из-за воздействия "распространяемой в интернете криминальной психологии", культа насилия и других "откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей атрибутики".

Патрушев подчеркнул, что необходимо наладить систему обмена информацией между органами профилактики. Так они смогут передавать друг другу информацию о фактах вовлечения детей в деструктивные группы или угрозах их безопасности.

В то же время особое внимание следует уделять созданию площадок, на которых подростки смогли бы реализовать свой потенциал, считает секретарь Совбеза. К таким площадкам он также отнес спортивные центры и места интеллектуального досуга.