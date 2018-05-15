В ЕАО после смерти пациента психинтерната возбудили уголовное дело

ХАБАРОВСК, 15 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Еврейской автономной области по факту смерти в больнице пациента Биробиджанского психоневрологического интерната, сообщает СУСК РФ по региону во вторник.

Это третье уголовное дело с начала года, возбужденное по факту смерти пациентов психинтерната.

Как установлено следствием, 14 января 2018 года в терапевтическое отделение областной больницы поступил пациент с внебольничной пневмонией. В ходе обследования у мужчины подтвердились признаки пневмонии, а также выявлен инфаркт миокарда. Однако специализированной помощи, необходимой при инфаркте, ему не оказали, и 19 января он скончался от острого крупноочагового трансмурального инфаркта миокарда, отмечает следствие.

"Следственными органами СК РФ по Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту смерти подопечного Биробиджанского психоневрологического интерната в ОГБУЗ "Областная больница" по статьям "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и "халатность", — говорится в сообщении. Отмечается, что дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

В настоящее время все медицинские документы изъяты, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия. По результатам предварительного следствия будет дана оценка действиям медицинских работников ОГБУЗ "Областная больница".

Ранее сообщалось, что с 15 по 30 марта 2018 года от пневмонии скончалось восемь пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната, которые поступили на лечение в ОГБУЗ "Областная больница". По поручению прокурора области было организовано проведение комплексной проверки деятельности областной больницы. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность".