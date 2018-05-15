В Петербурге домашняя собака искусала младенца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства, при которых домашняя собака породы маламут искусала девятимесячного ребенка, сообщает региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, в понедельник из квартиры в доме по улице Маршала Казакова в Красносельском районе в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок 2017 года рождения.

"По предварительным данным, ребенка дома травмировала собака породы маламут. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.